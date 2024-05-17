Valilik duyurdu: Bingöl’de gösteri ve yürüyüşler 4 gün yasaklandı

Bingöl Valiliği, Kobani Davası kararının ardından kentte gösteri, yürüyüş, basın açıklaması gibi etkinliklerin 4 gün süreyle yasaklandığını açıkladı.

Kobani Davası’nda verilen ceza kararlarının ardından Doğu ve Güneydoğu’daki kentlerde eylem ve etkinlikler yasaklanıyor.

Bingöl Valiliği’nce yapılan açıklamada, kentte genelinde 4 gün süreyle eylem ve etkinliklerin yasaklandığı belirtilerek, ayrıca Bingöl’e eylem amaçlı gelenlerin giriş ve çıkışlarına izin verilmeyeceği bildirildi.

Bingöl Valiliği'nin açıklaması şöyle:

“Ankara Sincan Adliyesi 22. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği mahkumiyet kararları sonrasında sosyal medya üzerinden çok sayıda halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden suç unsuru paylaşımların yapıldığı görülmüştür. Bu nedenle İlimiz farklı noktalarında terör örgütüne müzahir şahıs veya şahıslarca PKK/KCK terör örgütünü övücü ve destekleyici mahiyette eylemlerde bulunulabileceği, vatandaşların can ve mal güvenliğini olumsuz yönde etkileyecek fiillerin meydana gelebileceği, karşıt görüşlü grupların karşı karşıya gelerek istenmeyen olaylara sebebiyet verilebileceği değerlendirilmektedir. Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar, spor faaliyetleri, bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar hariç olmak üzere yapılması muhtemel her türlü eylem/etkinlikler ile belirtilen konuların devamı niteliğindeki (toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, araç konvoyu, her türlü karşılama uğurlama, kapalı yer toplantısı, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma, vb.) etkinliklerin 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunun 19. maddesine istinaden 16.05.2024 günü saat:00.01’den 19.05.2024 günü saat:23.59’a kadar olmak üzere 4 (Dört) gün süre ile Bingöl il sınırları (İl merkezi, ilçeler ve Jandarma sorumluluk bölgeleri dahil) içerisinde yasaklanmasına, yine yukarıda belirtilen tarihler arasında, İlçelerimizden veya çevre İllerden bireysel veya toplu olarak veya İlimiz güzergâhını kullanarak her türlü kanuna aykırı eylem/etkinliklere katılım sağlanmasının önlenmesi amacıyla, kanuna aykırı eylem/etkinliklere katılması muhtemel şahıs/şahıslar/grup/grupların 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. Maddesinin (c) fıkra hükümleri gereğince, İlimiz ve İlçelerimize girişlerine, buralardan bireysel veya toplu olarak çıkışlarına izin verilmeyecektir."