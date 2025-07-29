Valilik duyurdu: İstanbul'da havai fişek satışı yasaklandı

İstanbul Valiliği, orman yangınlarına karşı alınan tedbirler kapsamında, il genelinde havai fişek, meşale gibi yanıcı ve patlayıcı maddelerin satışını 28 Ekim'e kadar yasakladı.

İstanbul Valiliği, orman yangınlarına karşı bir genelge yayınladı.

Genelge kapsamında, 28 Ekim tarihine kadar il genelinde havai fişek, meşale, işaret fişeği gibi yanıcı ve patlayıcı madde satışı yasaklandı.

Genelgede, "İlgili yasak kararının uygulanması için emniyet, jandarma ve ilgili kolluk birimlerimiz denetimlerini aralıksız sürdürecektir. Yasağa uymaya işletme ve şahıslar hakkında yasal işlem yapılacaktır" denildi.