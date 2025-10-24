Valilik duyurdu: İstanbul'da okullar tatil edildi
İstanbul Valiliği, AKOM ve Meteoroloji'nin yağış ve fırtına uyarılarının ardından kentte saat 16.00'dan itibaren ikili eğitim yapan resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseler tatil edildi.
İstanbul Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların saat 16.00'dan itibaren tatil edildiğini duyurdu.
Valilik, AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısının ardından açıklama yaptı.
Buna göre, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul'da saat 16.00 itibarıyla ikili eğitim yapan resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerin tatil edilmesi kararı alındı.
Valilik tarafından yapılan açıklama şöyle:
Bugün öğlen saatlerinden sonra İstanbul’un Avrupa Yakası’nda başlaması beklenen gök gürültülü sağanak yağış ve yağış nedeniyle, oluşabilecek trafik yoğunluğundan dolayı yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla;— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) October 24, 2025
