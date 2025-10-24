Giriş / Abone Ol
Güncel
  • 24.10.2025 14:07
  • Giriş: 24.10.2025 14:07
  • Güncelleme: 24.10.2025 14:19
Valilik duyurdu: İstanbul'da okullar tatil edildi

İstanbul Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların saat 16.00'dan itibaren tatil edildiğini duyurdu.

Valilik, AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısının ardından açıklama yaptı.

Buna göre, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul'da saat 16.00 itibarıyla ikili eğitim yapan resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerin tatil edilmesi kararı alındı.

Valilik tarafından yapılan açıklama şöyle:

