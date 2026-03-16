Valilik, İstiklal Marşı’nın Arapça okunmasına soruşturma başlattı

Karaman Valiliği, Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü programında İstiklal Marşı'nın ilk iki kıtasının Arapça okunmasına ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Valiliğin, sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında gerçekleştirilen programda, açılışta iki kıtası marş olarak Türkçe okunan ancak sonrasında program içeriğinde yer alan İstiklal Marşı’nın ilk iki kıtasının Arapça, sonraki sekiz kıtasının Türkçe olarak okunmasına ilişkin görüntüler kamuoyuna yansımıştır.

Söz konusu programla ilgili olarak, kamuoyunda tepki alan hususların tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla, programı hazırlayan okul yöneticileri ve sorumlular hakkında Valiliğimizce gerekli soruşturma başlatılmıştır."

TEPKİ ÇEKMİŞTİ

İstiklal Marşı'nın Arapça okunmasına Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, tepki göstermişti. Özbay, uygulamanın münferit bir olay olarak görülemeyeceğini söylemişti. Özbay, İstiklal Marşı’nın Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlık sembolü olduğunu hatırlatarak şu ifadeleri kullanmıştı: