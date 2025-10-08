Valilik kararı: CHP'nin mitingi öncesi metronun bazı çıkışları kapatıldı
İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla CHP'nin Şişli'de düzenleyeceği miting öncesi M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişli-Mecidiyeköy İstasyonu'nun bazı çıkışları saat 17.00 itibarıyla kapatıldı.
CHP'nin bugün akşam saatlerinde Şişli'de düzenlemeyi planladığı miting öncesi metronun bazı çıkışları kapatıldı.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından karara ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişli-Mecidiyeköy İstasyonu'n bazı çıkışlarının saat 17.00 itibarıyla kapatıldığı belirtildi.
Metro İstanbul'un açıklamasında kararın ikinci bir duyuruya kadar geçerli olduğu ifade edildi. İstasyonun diğer 8 giriş-çıkışı ise kullanıma açık olacağı duyuruldu.
Kapatılan çıkışlar şöyle:
* Şişli çıkışı,
* Fulya çıkışı,
* AVM
* AVM Otopark çıkışı
