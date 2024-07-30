Valilik kararıyla silinmişti: Diyarbakır'da Kürtçe yazılar, belediye tarafından yeniden yazıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin birçok caddesinde sürücülere yönelik uyarı amaçlı "önce yaya" ve "yavaş" Kürtçe uyarı yazılarının Valilik kararıyla silinmesinin ardından, yazılar belediye tarafından yeniden yazıldı.

Güncel 30.07.2024 23:09 Giriş: 30.07.2024 23:09

Güncelleme: 30.07.2024 23:13 Kaynak: ANKA

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