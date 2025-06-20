Valilik kararıyla yaban eşek avı

Muğla Valiliği’’nin Datça-Marmaris hattında yaşayan yaban eşeklerinin toplanmasına yönelik kararı sonrası, Datça Belediyesi 5 tane yaban eşeğini bayıltarak topladı.

Hayvan hakkı savunucuları , Datça Belediyesi önünde toplanarak yaşananlara tepki gösterdi.

Hayvan hakkı savunucuları, “Bu eşekler bugüne kadar trafik kazalarına neden olmadı. Suç, hız limitine uymayan sürücülerde. Bedelini hayvanlar ödüyor. Valilik, belediye ile halkı karşı karşıya getiriyor” ifadelerini kullandı.

Muğla Valiliği’nin talimatıyla yürütülen uygulamada, Muğla İl Hayvanları Koruma Kurulu kararı gerekçe gösterilerek, yaban eşeklerinin “ivedilikle toplanması” istendi. Resmi yazıda, kararın uygulanmaması halinde idari yaptırım uygulanacağı belirtildi. Datça Belediyesi yetkilileri, kararın zorunlu olduğunu ve aksi halde idari ceza riski bulunduğunu açıkladı.

"BELEDİYE GÖZETİMİNDE VE SAHİPLENDİRİLMEYE AÇIK"

Datça Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Bu işlem, Muğla İl Hayvanları Koruma Kurulu’nun almış olduğu karar ve akabinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nün yazılı bildirimi doğrultusunda, belediyemizin yasal yükümlülüğü kapsamında yerine getirilmiştir. Belediye Başkanımız Sayın Aytaç Kurt, söz konusu kararın doğaya uyum sağlamış ve insanla teması kalmamış, yabanileşmiş eşeklerin doğal yaşamdan alınmasını öngördüğü için yerinde olmadığını hem Muğla İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantılarında sözlü olarak ifade etmiş, hem de bu durumu yazılı olarak kurula sunmuştur. Konu, 19 Şubat 2025 tarihli İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısında Belediye Başkanımız Sayın Aytaç Kurt’un da katılımıyla gündeme getirilmiş; tüm itirazlarımıza ve birçok belediye başkanımız, veteriner hizmetleri müdürlerimiz, Muğla Barosu ve STK temsilcilerinin şerh koymasına rağmen kuruldan oy çokluğu ile geçmiştir” denildi.

Açıklamada, “16 Mayıs 2025 tarihinde yazılı olarak, kurulun sekretaryasını yürüten Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne, bu hayvanların yılkı atlarında olduğu gibi doğada yabanileşmiş canlılar olarak değerlendirilmesi gerektiğine dair resmî itirazımız sunulmuştur. Ancak, bu itiraza karşılık olarak, kararın yerine getirilmemesi halinde 4483 sayılı Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında işlem başlatılacağı yazılı olarak tarafımıza bildirilmiştir. Bu bildirimin ardından, 13 Haziran 2025 tarihinde Muğla Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ön inceleme başlatıldığı yine yazılı olarak belediyemize tebliğ edilmiştir. Belediyemiz tüm bu süreçte ilgili kararın doğaya ve hayvan haklarına uygun olmadığını vurgulamış ve görevi gereği eşekleri veteriner hekim kontrolünde, hayvan refahı esas alınarak, uyuşturucu iğne desteğiyle bulunduğu yerden almak zorunda kalmıştır” ifadelerine yer verildi.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, eşeklerin şu anda sağlıklı bir şekilde belediyenin gözetiminde olduğu ve sahiplendirilmeye açık olduğu vurgulandı.