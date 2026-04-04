Valilik tarih verdi: Belediyelere "sokak köpeklerini toplayın" talimatı

İstanbul Valiliği İBB ve 39 ilçe belediyesine sokak köpeklerinin mayıs ayı sonuna kadar toplatılması için talimat gönderdi.

Gönderilen yazıda köpeklerin yurttaşın can ve mal güvenliğine karşı tehdit oluşturduğu iddia edildi.

"TEHDİT" İDDİASI

Yazıda şu ifadeler yer aldı: "Hayvanları Koruma Kanunu'nun 6. maddesinde "Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur." hükmü ve Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği'nin 'Yerel Yönetimlerin Görev ve Sorumlulukları' başlıklı 7. maddesi (a) bendinde "Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanları 5199 saylı Kanun hükümlerince toplatmak suretiyle çalışma izni alarak kurmuş oldukları hayvan bakımevlerine getirmek" hükmü gereği bu görev yerel yönetimlere verilmiştir.”İlimizde bazı bölgelerde sürü halinde dolaşan köpekler vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğine karşı tehdit oluşturmakta, zaman zaman ulusal basına da yansıyan olaylarda, sahipsiz köpeklerin saldırıları sonucu yaralanan vatandaşlarımız olmaktadır.

Belediye ve ilgili kurum temsilcileri ile gerçekleştirilen toplantılarda yapılan değerlendirmelerde; mevzuatta yer alan sahipsiz köpeklerin toplatılma faaliyetlerinin yavaş bir şekilde ilerlediği, bakımevi kapasitesi dolmaya başlayan belediyelere de, yeni doğal yaşam alanlarının yapılması maksadıyla yer tahsisleri yapılmasına rağmen inşaat faaliyetlerine başlanılmadığı görülmektedir.

BELEDİYELERE SUÇ DUYURUSU!

Mevzuat çerçevesinde belirtilen, yerel yönetimlerin sorumluluğundaki işlemlerle ilgili faaliyetlerin hızlandırılarak, Mayıs ayı sonuna kadar ilçelerinizdeki sahipsiz köpek popülasyonunun kontrol altına alınması, görevlerini ihmal eden yerel yönetimlerle ilgili Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunularak adli sürecin başlatılacağı hususunda, gereğini rica ederim."