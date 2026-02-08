Valilik "taşkın riski yok" demişti: Edirne'de Meriç Nehri taştı, 2 işçi sedde üzerinde mahsur kaldı

Son yağışlar ve Bulgaristan’daki barajlardan bırakılan su nedeniyle debisi saniyede 1251 metreküpe çıkan Meriç Nehri Edirne’de taştı. Elçili köyünde tarım arazilerinin su altında kaldığı taşkında, su pompası inşaatında çalışan Yılmaz Yavuz ve Ömer Faruk Balakan isimli işçiler sedde üzerinde mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve Edirne Arama Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri bot yardımıyla ulaştığı iki işçiyi güvenli şekilde kurtardı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Son günlerde Bulgaristan’daki barajlardan bırakılan su ve karların erimesiyle Meriç, Tunca ve Arda nehirlerinde su seviyesi hızla yükseldi. Meriç Nehri’nin debisi iki gün içinde üç kat artarak saniyede 384 metreküpten 1119 metreküpe çıktı. Devlet Su İşleri (DSİ), Meriç için “turuncu alarm” uyarısı yaptı.

VALİLİK DÜN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Edirne Valiliği, dün akşam saatlerinde yaptığı yazılı açıklamada taşkın riskinin bulunmadığını bildirmişti. Açıklamada, Bulgaristan’daki Ivaylovgrad Barajı’ndan bırakılan suyun ivmesinin düşmeye başladığı, nehir seviyelerinin 24 saat esasına göre takip edildiği ve beklenen su miktarının taşkın riski yaratmayacağı belirtilmişti

Edirne’de üç nehrin birleştiği bölgede tarım arazileri su altında kalırken, yetkililer gelişmeleri yakından izlemeye devam ediyor.