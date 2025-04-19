Valilik'ten CHP'nin yürüyüşüne engel: Taksim, Şişhane ve Kabataş durakları kapatılacak!

İstanbul Valiliği, CHP'nin İstiklal Caddesi'nde bugün gerçekleştireceği Gazze'ye destek yürüyüşü nedeniyle metro bazı istasyonlarının ve Taksim-Kabataş Füniküler duraklarının kapatılmasına karar verdi.

Metro İstanbul, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın saat 15.00'ten itibaren ikinci duyuruya kadar işletmeye kapatılacak.

Metro İstanbul'un açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci duyuruya kadar, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'mızın Taksim ve Şişhane istasyonu ile ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'mız işletmeye kapatılacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferine devam edecektir."

CHP'NİN YÜRÜYÜŞ KARARI

CHP, Gazze'de yaşanan soykırımı protesto etmek amacıyla bu akşam saat 19.00'da İstanbul'da Tünel'den Taksim'e yürüyüş gerçekleştirme kararı aldı.

Sosyal medya hesabından yürüyüşle ilgili paylaşım yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Nehirden denize özgür Filistin!" notuyla çağırıyı duyurdu.

İstanbul Valiliği'nin yürüyüş güzergahının uygun olmadığını sözlü olarak CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı'na bildirdiği belirtildi.

İstanbul Valiliği'nin güzergaha ilişkin verdiği 'bilgi'ye karşın, CHP'nin bugün etkinliği düzenleyeceği ifade edildi.