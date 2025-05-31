Valilik'ten Gezi anması yasağı: Taksim ve Şişhane istasyonları kapatılacak

İstanbul Valiliği, Gezi Direnişi'nin 12. yıl dönümünde Taksim'de yapılacak anma ve basın açıklaması öncesi Yenikapı-Hacıosman metro hattının Şişhane ve Taksim istasyonlarının kapatılmasına karar verdi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattının Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı saat 15.00'ten sonra kapatılacak.

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İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı… — Metro İstanbul (@metroistanbul) May 31, 2025

Taksim Dayanışması, bugün saat 19.00'da Taksim'de Gezi Direnişi'nin 11. yılı vesilesiyle basın açıklaması düzenleyeceğini duyurmuştu.

Açıklamaya çok sayıda siyasi parti, meslek odası, sendika ve yurttaşın katılması bekleniyor.