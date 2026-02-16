Valilik'ten "Ramazan ayı" yazısı: Mesai saatleri değişti, öğlen arası azaltıldı

Ramazan ayı bu yıl 19 Şubat 2026-19 Mart 2026 tarihlerini kapsayacak. Birçok kamu kurumu Ramazan ayına yönelik düzenlemeler yapıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarda etkinlik için yazı göndermesinin ardından Kocaeli Valiliği de meesai saatlerinde düzenleme yaptı.

ÖĞLEN ARASI AZALTILDI

Valilik çalışanların öğlen arası süresini 1 saatten 30 dakikaya kadar düşürdü.

Valilik'ten kamu kurumlarına gönderilen yazıda şunlar denildi:

Ramazan ayı münasebetiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 100. Maddesi gereğince, ilimiz kamu kurum ve kuruluşları mesai saatleri 19.02.2026 – 19.03.2026 tarihleri arasında aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.



Çalışma saatleri kendi mevzuatı ile belirlenmiş olan kamu kurum ve kuruluşlarına ilişkin esaslar saklıdır.

Sabah: 8.30/12.30

Öğlen: 12:30/13.00

Öğleden sonra: 13.00/17.00"