Valilik uyardı: Ankara'da fırtına etkili olacak

Ankara Valiliği, yarın sabah saatlerinden itibaren kentte güney yönlü kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiğini belirterek, ulaşımda aksamalar ve olası risklere karşı yurttaşları uyardı.

Güncel
  • 10.01.2026 15:27
  • Giriş: 10.01.2026 15:27
  • Güncelleme: 10.01.2026 15:31
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Ankara Valiliği, yarın kentte etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına dolayısıyla uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre yarın sabah saatlerinden itibaren Ankara'da güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiği bildirildi.

Akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

