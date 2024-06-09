Valilik uyarmıştı: Sivas’ta bir kişi daha KKKA nedeniyle öldü

Sivas'ta 25 yaşındaki Emre Naçar hayvanları otlattığı sırada vücuduna yapışan keneyi çıkarmasının ardından rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Naçar, hayatını kaybetti.

Sivas'ta vücuduna kene yapışması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne yakalanan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, Sivas merkeze bağlı Olukman köyünde meydana geldi. Hayvancılıkla uğraşan 25 yaşındaki Emre Naçar, hayvanları otlattığı sırada vücuduna kene yapıştı.

Yapışan keneyi kendi çıkaran Naçar, bir süre sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi tanısı konulan Nacar, üniversite hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Naçar, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Naçar'ın cenazesi defnedilmek üzere Olukman köyüne nakledildi.

VALİLİK UYARMIŞTI

Sivas Valiliği, kenenin hafife alınmaması gerektiği konusunda uyarıda bulunarak, "Kene vücudumuza tutunmuşsa hemen en yakın sağlık kuruluşuna gidin" açıklamasını yapmıştı.