Valilik yasaklamış, DEM Parti ‘yapacağız’ demişti: "Öcalan’a özgürlük mitingi" ikinci kez ertelendi

Diyarbakır Valiliği’nin 4 gün sürecek eylem ve etkinlik yasağını duyurmasının ardından DEM Parti öncülüğünde PKK lideri Abdullah Öcalan’a özgürlük talebiyle 25 Ocak'ta yapılması planlanan "Umut ve Özgürlük Mitingi" ertelendi.

BUGÜN AÇIKLAMA YAPILDI

Mitingi organize eden Demokratik Kurumlar Platformu üyeleri, DEM Parti İl Başkanlığı’nda konuyla ilgili açıklama yaptı.

DEM Parti İl Eş Başkanı Abbas Şahin, mitingin ertelendiğini; mitingin erteleme nedenleri arasında Suriye’de yaşanan çatışmaların da yer aldığını belirterek, şunları söyledi:

“Demokratik Kurumlar Platformu olarak 17 Aralık’ta bir deklarasyon yayınlayarak 4 Ocak günü 'Umut ve Özgürlük Mitingi' karar aldık. Halkımız seferberlik ruhu ile mitinge hazırlanırken sert kış koşullarına rağmen ev ev çalışmalara devam etmiş, hiçbir şekilde geri adım atmamıştır. Ancak kış koşullarının yoğun olmasından dolayı 4 Ocak olarak belirlenmiş olan miting tarihi 25 Ocak’a erteleme kararı almıştık. Bu süre içerisinde Orta Doğu’da özellikle Rojava’daki kazanımlarımıza ve halkımızın özgürlüğüne yönelik Halep’in Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallelerinde IŞİD çetelerinin özellikle sivil katliamlarla halkımıza yönelik gerçekleştirdikleri katliamlara karşı dünyanın dört bir yanında tepkilerde çığ gibi büyümüştür. IŞİD artığı barbarların Eşrefiye ve Şeyh Maksut ile sınırlı kalmayıp Kürt halkının kazanımları olan her yere saldırmaları ve bunu dışarda destek alarak yapmaları aynı zamanda bu saldırılar yapılırken biz halk olarak hem Rojava'yı sahiplenmek hem de mitingi sahiplenmek için çalışmalara devam ettik. Önder Öcalan’ın özgürlüğü Rojava’nın özgürlüğüdür şiarıyla seferberlik ruhu içerisinde hem Rojava'ya saldırılara karşı hem de Sayın Öcalan’ın özgürlüğü noktasında birleştirerek topyekün bir çalışma ve mücadele sürdürülmeye devam edilmiştir."

"ÖCALAN’IN ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN AYAKTA OLACAĞIZ"

Bugünden itibaren hem Suriye’deki gelişmeler hem de Öcalan’ın özgürlüğü için mücadelelerini sürdüreceklerini dile getiren Abbas, “Mitingin genel olmasından kaynaklı olarak hava koşullarının olumsuz olması, dış illerden gelecek halkımızın güvenliği ve mitinge katılacak Diyarbakır halkının güvenliği için halkımızın mitingi yapma konusundaki bütün kararlılığına rağmen mitingimizi ileri bir tarihe erteliyoruz. Bugünden itibaren bütün illerde, ilçelerde, mahallelerde Rojava ile dayanışmak ve halkımızın yanında olmak, önder Öcalan'ın fiziki özgürlüğü için hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz"

VALİLİK YASAKLAMIŞTI

DEM Parti öncülüğündeki Demokratik Kurumlar Platformu tarafından daha önce 4 Ocak’ta yapılması planlanan ancak olumsuz hava şartları nedeniyle 25 Ocak’a ertelenen "Abdullah Öcalan’a özgürlük" talebiyle planlanan miting, dün Diyarbakır Valiliği’nce kent genelinde 4 gün süreyle eylem ve etkinliklerin iptal edilmesiyle yasaklanmıştı.

DEM Parti ise yaptığı açıklamada yasak kararına rağmen mitingi gerçekleştireceklerini duyurmuştu.

"Yasağın kendileri için geçerli olmadığını" ifade eden DEM Parti Dyarbakır İl Eş Başkanı Abbas Şahin, "Mitingimizi gerçekleştireceğiz. Demokratik Kurumlar Platformu Tertip Komitesi olarak yarın saat 11.00’de, DEM Parti Amed İl Örgütü binasında basın toplantısı düzenleyeceğiz" demişti.

BAHÇELİ, "MAHSURU YOK" DEMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 18 ARalık 2025 tarihinde Öcalan'a özgürlük mitingi hakkında açıklama yapmış "Kanaatimce DEM Parti’nin 4 Ocak 2026’da düzenleyeceği mitingin hiçbir mahsurlu yanı yoktur. Ne var bunda?" demişti.

Öcalan'ın 27 Şubat'ta yaptığı çağrıyı anımsatan Bahçeli, "PKK’nın kurucu önderliğinin 27 Şubat 2025 tarihli çağrısında cezaevinden çıkma ve özgürlüğüne kavuşma talebinin bulunmadığı ortadadır. Bu çağrı bizim için tek bağlayıcıdır" sözlerini kullanmıştı.