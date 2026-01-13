Valiliklerden arka arkaya açıklama: Pek çok il ve ilçede eğitime kar molası

Yurtta etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildi. Valilik ve kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda 14 Ocak Çarşamba günü okullar tatil ilan edilirken hamile ve engelli kamu çalışanlarının ise idari izinli sayılmasına karar verildiği duyuruldu.

Şu ana kadar eğitime ara verilen iller şöyle:

ERZİNCAN

Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Erzincan Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, yarın kent genelinde etkili olması beklenen yoğun buzlanma ve don olayı nedeniyle, ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak tüm eğitim kurumlarında, rehabilitasyon merkezlerinde ve Kur'an kurslarında eğitime bir gün süreyle ara verildiğini bildirdi. Açıklamada, ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile personel, engelli çalışanlar, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden kadın personelin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

GİRESUN

Giresun'un bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kar nedeniyle Alucra, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Güce, Şebinkarahisar ve Yağlıdere ilçelerindeki tüm okullarda eğitim öğretime yarın ara verildiği belirtildi. Giresun merkez ile Bulancak, Espiye, Eynesil, Görele, Keşap, Piraziz ve Tirebolu ilçelerine bağlı köylerdeki okullarda da eğitim yapılmayacağı kaydedildi.

ORDU

Ordu'da bazı ilçelerde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitim ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde dün başlayan kar yağışının devam ettiği, don riski ve buzlanma olduğu belirtildi. Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullarda, Altınordu, Fatsa, Ünye, Çatalpınar, Gülyalı ile Perşembe ilçelerinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda yarın 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi. Ayrıca eğitime ara verilen ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş veya anasınıfına devam eden annelerin de aynı gün idari izinli sayılacağı vurgulandı.

ŞIRNAK

Şırnak merkez ile Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle köyler ve taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime yarın ara verildi. Valiliğin açıklamasında merkez ile Beytüşşebap ve Uludere ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezi, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 14 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, "Eğitime ara verilen günlerde, malul, engelli ve ağır kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanları ile hamile veya çocuğu kreş, anaokulu, ilkokul ya da özel eğitim kurumlarına devam eden kadın kamu çalışanları izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.