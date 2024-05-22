Valilikte görevli müdürlerin 'akrabalarını işe aldı' iddiasına inceleme

Antalya Valiliği, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Birimi Müdürvekili Nur Pelin İnanlı'nın teyzesinin kızını, 3'üncü Strateji Müdürü Elmas İlik'in de kızını girdikleri mülakatla işe aldıklarına ilişkin iddialar hakkında inceleme başlattı.

Antalya'da Yatırım İzleme ve Koordinasyon Birimi Müdürvekili Nur Pelin İnanlı'nın "akrabalarını giridikleri mülakatla işe aldı" iddilarıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Antalya Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı tarafından geçen yıl 21 Ağustos'ta 30 personel işe alındı.

18 personelin liyakata göre değil de işe alım sürecini yönetenlerin yakınları olduğunu öne süren bir kişi, durumu Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) bildirdi.

Yatırım İzleme Müdürlüğü'nü vekaleten yürüten Nur Pelin İnanlı'nın, alınacak personeli seçmek için mülakata katıldığı bilgisinin de yer aldığı dilekçede, "Mülakata bizzat katılarak kendi öz teyzesinin kızı Betül Duran'ı işe başlatmasının etik olup olmadığının değerlendirilmesi, Betül Duran'ın Nur Pelin İnanlı'nın yanında işe başlatılıp başlatılmadığının araştırılması, 3'üncü Strateji Müdürü Elmas İlik'in kendi kızı Büşra Aydın'ı işe aldığı ve kızını da kendi müdürlüğünde göreve başlattığı bilinmekte olup, ayrıca kurumun güvenlik giriş kamera kayıtlarından da görüleceği üzere işe gelip gitmediklerinin araştırılmasına" ifadeleri yer aldı.

"NİTELİKLEİRN HİÇBİRİNİ TAŞIMIYOR"

Ayrıca işe alınan Başar Çakır'ın da 18 kişi içerisinde bulunduğu ve alım niteliklerinin hiçbirini taşımadığına dikkat çekilen dilekçede, Çakır'ın da işe alım yapan yetkililerle bağının araştırılması istendi.

VALİLİK İNCELEME BAŞLATTI

Şikayet dilekçesinin ulaştığı İçişleri Bakanlığı, CİMER başvurusunun incelenmesi için harekete geçti. İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürü Nedim Akmeşe, dilekçeyi Antalya Valiliği'ne göndererek incelenmesini istedi. Valilik, İnceleme başlattı.