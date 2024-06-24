Valilikten "bekçiler saldırganlara müsaade etti" tartışmasına sebep olan görüntülerle ilgili açıklama
Diyarbakır'da Starbuck's ve Burger King'de oturanlara yönelik korku oluşturan saldırılarda "bekçilerin kentteki işletmeye giren kişilere müsaade ettiği"ne yönelik iddialara sebep olan görüntülerle ilgili açıklama yapan valilik, "Bu görüntüler, eylemcilerin bekçiler tarafından dışarıya çıkartılması esnasında çekilmiştir" dedi. Ancak söz konusu saldırganlara adli işlem uygulanmamasıyla ilgili açıklamaya yer verilmedi.
Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır'da Starbuck's ve Burger King'de oturanlara yönelik korku oluşturan saldırılarda "bekçilerin kentteki işletmeye giren kişilere müsaade ettiği"ne yönelik iddialara sebep olan görüntülerle ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada "Bu görüntüler, eylemcilerin bekçiler tarafından dışarıya çıkartılması esnasında çekilmiştir" denildi.
Valilikten yapılan açıklamada, 22 Haziran Cumartesi günü kentteki iş yerine yönelik eylemle ilgili bazı sosyal medya hesaplarında "bekçilerin olaya seyirci kalıp eylemcilerin içeriye girmelerine müsaade ettikleri" şeklinde paylaşımların yer aldığı belirtildi.
Açıklamada, "Oysaki bu görüntüler, eylemcilerin bekçiler tarafından dışarıya çıkartılması esnasında çekilmiştir" ifadesine yer verildi.
Ancak söz konusu saldırganlara adli işlem uygulanmamasıyla ilgili açıklamaya yer verilmedi.
T.C.— T.C. Diyarbakır Valiliği (@dbakirvalilik) June 24, 2024
DİYARBAKIR VALİLİĞİ
İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
BASIN AÇIKLAMASI
22 Haziran 2024 tarihinde ilimizde bir işyerine yapılan eylemle ilgili olarak bazı sosyal medya hesaplarında; bekçilerin olaya seyirci kalıp eylemcilerin içeriye girmelerine müsaade ettikleri…
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Diyarbakır'daki iki işletmeye giren 16 kişinin işlemlerinin İl Emniyet Müdürlüğünce sürdürüldüğü bildirilmişti.