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Valilikten "bekçiler saldırganlara müsaade etti" tartışmasına sebep olan görüntülerle ilgili açıklama

Diyarbakır'da Starbuck's ve Burger King'de oturanlara yönelik korku oluşturan saldırılarda "bekçilerin kentteki işletmeye giren kişilere müsaade ettiği"ne yönelik iddialara sebep olan görüntülerle ilgili açıklama yapan valilik, "Bu görüntüler, eylemcilerin bekçiler tarafından dışarıya çıkartılması esnasında çekilmiştir" dedi. Ancak söz konusu saldırganlara adli işlem uygulanmamasıyla ilgili açıklamaya yer verilmedi.

Güncel
  • 24.06.2024 18:47
  • Giriş: 24.06.2024 18:47
  • Güncelleme: 24.06.2024 18:58
Kaynak: Haber Merkezi
Valilikten "bekçiler saldırganlara müsaade etti" tartışmasına sebep olan görüntülerle ilgili açıklama

Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır'da Starbuck's ve Burger King'de oturanlara yönelik korku oluşturan saldırılarda "bekçilerin kentteki işletmeye giren kişilere müsaade ettiği"ne yönelik iddialara sebep olan görüntülerle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada "Bu görüntüler, eylemcilerin bekçiler tarafından dışarıya çıkartılması esnasında çekilmiştir" denildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 22 Haziran Cumartesi günü kentteki iş yerine yönelik eylemle ilgili bazı sosyal medya hesaplarında "bekçilerin olaya seyirci kalıp eylemcilerin içeriye girmelerine müsaade ettikleri" şeklinde paylaşımların yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Oysaki bu görüntüler, eylemcilerin bekçiler tarafından dışarıya çıkartılması esnasında çekilmiştir" ifadesine yer verildi.

Ancak söz konusu saldırganlara adli işlem uygulanmamasıyla ilgili açıklamaya yer verilmedi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Diyarbakır'daki iki işletmeye giren 16 kişinin işlemlerinin İl Emniyet Müdürlüğünce sürdürüldüğü bildirilmişti.

Diyarbakırda Starbucks ve Burger Kinge saldırı: 16 kişi gözaltına alındı
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