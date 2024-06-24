Valilikten "bekçiler saldırganlara müsaade etti" tartışmasına sebep olan görüntülerle ilgili açıklama

Diyarbakır'da Starbuck's ve Burger King'de oturanlara yönelik korku oluşturan saldırılarda "bekçilerin kentteki işletmeye giren kişilere müsaade ettiği"ne yönelik iddialara sebep olan görüntülerle ilgili açıklama yapan valilik, "Bu görüntüler, eylemcilerin bekçiler tarafından dışarıya çıkartılması esnasında çekilmiştir" dedi. Ancak söz konusu saldırganlara adli işlem uygulanmamasıyla ilgili açıklamaya yer verilmedi.

Güncel 24.06.2024 18:47 Giriş: 24.06.2024 18:47

Güncelleme: 24.06.2024 18:58 Kaynak: Haber Merkezi

A- A A+