Valilikten DEM Parti'nin Diyarbakır mitingi hakkında açıklama: 15 kişi daha gözaltına alındı

Diyarbakır Valiliği, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) Diyarbakır'da yasaklanan mitingi nedeniyle 15 kişinin daha gözaltına alındığını, 8 kişinin arandığını açıkladı.

Valilik, sosyal medya hesabından Diyarbakır'da PKK lideri Abdullah Öcalan'a ilişkin düzenlenen mitinge ilişkin açıklama yaptı.

Diyarbakır Valiliğince "kamu düzeni ve güvenliğinin bozulmaması" gerekçesiyle yasaklanan miting nedeniyle 15 kişinin daha bu sabah gözaltına alındığı, 8 kişinin yakalanması için çalışmaların devam edildiği bildirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise dün sosyal medya hesabından, Diyarbakır'da DEM Parti tarafından düzenlenmek istenen yasaklı mitinge ilişkin açıklamasında şunları kaydetmişti:

"Mitingi yapmaya çalışan ve terör örgütünü destekleyici nitelikte sosyal medya paylaşımlarında bulunan toplam 47 hesap yöneticisi Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde tespit edildi ve haklarında işlem başlatıldı. Aynı gün sosyal medya hesaplarında, bölücü terör örgütü elebaşının fotoğrafını paylaşan 7'si DEM Parti milletvekili olmak üzere toplam 13 hesap yöneticisi tespit edildi. Aynı gün bölücü terör örgütü lehine örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüpheli çocuk muhafaza altına alındı. Gözaltına alınanlardan 1 şüpheli tutuklandı, 4 şüpheliye adli kontrol kararı verildi. Muhafaza altına alınan çocuk serbest bırakıldı. Yasa dışı propaganda yapan diğer şüphelilerin tespit işlemleri devam etmekte."