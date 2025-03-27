Valilikten eylem engeli: Taksim metro istasyonu kapatıldı

İstanbul Valiliği, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın işletmeye kapattı.

Valilik kararın bugün (27 Mart Perşembe) saat 17.30 itibariyle geçerli olduğunu belirtti.

Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

İstanbul Valisi Davut Gül de sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İstanbul’da toplantı ve gösteri yürüyüşleri için belirlenmiş 40 yasal alan bulunmaktadır. 2911 sayılı Kanun gereği, etkinliklerin en az 48 saat önceden bildirilmesi halinde izin verilmekte ve güvenlik tedbirleri alınmaktadır. Ancak bazı kişi ve gruplar, bu yasal alanları kullanmadan, gerekli başvuruları yapmadan etkinlik düzenlemekte ve vatandaşları da bu yasa dışı etkinliklere davet etmektedir. Bu tür etkinlikler kamu düzenini bozmakta, vatandaşlarımızın güvenliğini tehlikeye atmakta ve polisle vatandaşlarımızı karşı karşıya getirmektedir. Vatandaşlarımızın; polisle karşı karşıya gelmemeleri, herhangi bir mağduriyet yaşamamaları ve kamu düzeninin korunması adına yasal olmayan etkinliklere katılmamaları önemle rica ederim.

Anayasa’mızın 34. Maddesi: “Herkes önceden izin almadan, SİLAHSIZ ve SALDIRISIZ toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.



Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlâkın veya… — Davut GÜL (@gul_davut) March 27, 2025

Anayasa’mızın 34. Maddesi: “Herkes önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabilir. Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir."