Valilikten Gezi anması yasağı: Taksim ve Şişhane istasyonları kapatılacak
İstanbul Valiliği, Gezi Direnişi'nin 11. yıl dönümü için yapılacak anma öncesi saat 15.00'ten itibaren Yenikapı-Hacıosman metro hattının Şişhane ve Taksim istasyonlarının kapatılmasına karar verdi.
İstanbul Valiliği, Gezi Direnişi'nin 11. yıl dönümünde Taksim'de yapılacak anma ve basın açıklaması öncesi Yenikapı-Hacıosman metro hattının Şişhane ve Taksim istasyonlarının kapatılmasına karar verdi.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattının Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı saat 15.00'ten sonra kapatılacak.
#MetroDuyuru #M2 #F1— Metro İstanbul (@metroistanbul) May 31, 2024
İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim ve Şişhane istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim…
Taksim Dayanışması, bugün saat 19.00'da Taksim'de Gezi Direnişi'nin 11. yılı vesilesiyle basın açıklaması düzenleyeceğini duyurmuştu.
Açıklamaya çok sayıda siyasi parti, meslek odası, sendika ve yurttaşın katılması bekleniyor.