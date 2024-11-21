Valilikten İstanbul'a "kar yağışı" uyarısı

İstanbul Valiliği, kentin yüksek kesimlerinde cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren hafif karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışı beklendiği uyarısı yaptı.

Meteorolojik değerlendirmelere göre, Türkiye'nin büyük bölümünde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, cumartesi günü batı kesimlerden başlayarak 10 ila 15 derece, Karadeniz Bölgesi'nde yer yer 18 derece azalarak, mevsim normalleri altına inecek.

İSTANBUL VALİLİĞİ DE UYARDI

İstanbul Valiliği'nden de meteorolojik uyarıda bulunuldu. Valilikten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bölgemizde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren İstanbul’da 8 ila 10 derece azalarak mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor. Beklenen soğuk ve yağışlı hava nedeniyle cumartesi günü İstanbul’da yağışların aralıklı olarak genellikle yağmur ve sağanak şeklinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Akşam saatlerinden sonra İstanbul’un yüksek kesimlerinde hafif karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışı ihtimali bulunmaktadır. Hafta sonunda, İstanbul'da beklenen günün en düşük hava sıcaklıklarının 3 dereceye, en yüksek hava sıcaklıklarının ise 7 dereceye kadar düşmesi beklenmektedir."