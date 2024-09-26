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Valilikten izin bekleniyordu: Fenerbahçeli taraftar grubu, Ali Koç'u protesto etmek için yürüyecek

Fenerbahçe taraftar grubu Until the Grave, kulüp başkanı Ali Koç'u protesto edecekleri yürüyüşün düzenleneceğini duyurdu.

Spor
  • 26.09.2024 15:55
  • Giriş: 26.09.2024 15:55
  • Güncelleme: 26.09.2024 16:06
Valilikten izin bekleniyordu: Fenerbahçeli taraftar grubu, Ali Koç'u protesto etmek için yürüyecek

Fenerbahçe taraftar grubu Until the Grave (UTG), kulüp başkanı Ali Koç'u protesto etmek cumartesi günü yürüyüş yapacaklarını açıkladı.

Taraftarlar, 28 Eylül Cumartesi saat 15.00'te Kadıköy Rıhtım'da buluşacak ve Söğütlüçeşme'deki Ülker Stadyumu'na kadar yürüyecek.

UTG'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"28 Eylül Cumartesi saat 15.00’te Kadıköy Rıhtım Meydanı’nda başlayıp stadımızda sonlanacak yürüyüşümüze sarı lacivert renklere gönül vermiş tüm taraftarlarımızı davet ediyoruz."

Taraftar grubu, 2 gün önce yürüyüş için İstanbul Valiliği'ne başvurmuştu.

Dilekçede Ali Koç'a yönelik istifa sloganları atılacağı, siyasi bayrak veya slogan bulunmayacağı da bildirilmişti.

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