Valilikten Kuran kursu duvarı

Dev bütçeli Diyanet İşleri Başkanlığı için kullanılan kamu kaynaklarına bir yenisi daha eklendi.

Ardahan Valiliği, Diyanet İşleri Başkanlığı’na ait Hafızlık Kız Kuran Kursu için kesenin ağzını açtı. Valilik kaynakları ile Kuran kursu için 1,5 milyon TL’ye yakın para harcandı.

2025 yılına 130,1 milyar TL bütçe ile başlayan, ocak-ağustos döneminde ise 86,4 milyar TL harcayan Diyanet’in Kuran kursları için kamu kaynakları seferber edildi. Ardahan Valiliği’ne bağlı Ardahan İl Özel İdaresi, kentte bulunan Hafızlık Kız Kuran Kursu’nun bazı ihtiyaçlarını kamu kaynakları ile karşıladı.

TEK TEKLİF

Ardahan İl Özel İdaresi 22 Eylül’de, “Hafızlık Kız Kuran Kursu Çevre Duvarı ve Çevre Düzenlemesi yapım işi” ihalesi düzenledi. İhale kapsamında 1 milyon 471 bin 136 TL’lik harcama öngörüldü. Açık ihale yöntemiyle gerçekleştirilen ihaleye yalnızca bir şirketin teklif vermesi dikkati çekti.

Ardahan Valiliği İl Özel İdaresi bünyesinde oluşturulan ihale komisyonu, ihaledeki tek teklifi inceledi. İncelemenin ardından ihaledeki tek teklifin sahibi Orhan Tarhan ile sözleşme imzalandı. Sözleşmenin bedeli, 1 milyon 445 bin TL oldu.

KAYNAKLAR SEFERBER

Ardahan Valiliği’nin Diyanet için yaptığı harcamaların ardından gözler, dev bütçesi nedeniyle tartışılan başkanlık için kamu kaynaklarını seferber eden diğer kamu idarelerine çevrildi. Kamu kaynakları ile Diyanet için yapılan diğer bazı harcamalar ise şöyle sıralandı:

Kırıkkale Valiliği, Diyanet’in Kırıkkale’deki Dini İhtisas Merkezi’nin mutfağını, 3 milyon 697 bin TL’ye düzdü.

AKP’li Pendik Belediyesi, Diyanet’in ilçedeki Kuran kursuna 9,5 milyon TL’lik malzeme satın aldı.

İstanbul Valiliği, Diyanet’in Kuran kurslarına alınacak malzemeler için 4,9 milyon TL’lik harcama gerçekleştirdi.