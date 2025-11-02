Valilikten Palmiye Sitesi dosyasında üç kamu görevlisi için soruşturma izni

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, 6 Şubat depremlerinde yıkılarak 152 kişinin yaşamını yitirdiği Palmiye Sitesi'ne ilişkin üç kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verdi.

6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Palmiye Sitesi'nin üç bloğunun yıkılması sonucu 152 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Müteahhit, statik proje müellifi ve fenni mesul Ali Babaoğlu, müteahhit Hacı Mehmet Ersoy ve jeoloji mühendisi Ömer Tarakçıoğlu hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan dava açıldı. Tutuklu sanık Babaoğlu'na 21 yıl 9 ay, Ersoy'a ise 18 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Tarakçıoğlu ise beraat etti. Firari sanık Ersoy yakalanamadı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, binaya ilişkin bilirkişi raporlarında "kusurlu" oldukları belirlenen Kahramanmaraş Belediyesi eski İmar İşleri Müdür Yardımcısı Zeynel Abidin Şerefoğlu, eski mimarlar Hacı Mehmet Güner ve Mehmet Dişçeken ile eski inşaat mühendisi Ali Özcan Kurt hakkında, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından soruşturma izni talep etti.

PALMİYE SİTESİ'NDE RUHSATA AYKIRILIK BİLDİRİMİ YAPILMAMIŞ

İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin ön incelemesine göre, Palmiye Sitesi'nin proje ve yapı kontrolünü yürüten dört kişinin, 27 Haziran 2000 tarihli ve 401 numaralı ruhsatla inşa edilen yapının, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun geçici 16. maddesi kapsamında herhangi bir yapı kayıt belgesine sahip bulunmamasına ve ruhsat ve eklerine aykırılık durumunu belediyeye bildirmekle yükümlü olmalarına karşın, dosya ve arşivlerde böyle bir bildirimin yer almadığı tespit edildi.

Müfettişler, dosyadaki Aralık 2023 tarihli teknik bilirkişi raporuna göre, binanın 2 bodrum, zemin, 8 normal ve çatı katından oluşan 12 katlı olarak inşa edildiğini belirledi. Raporda, zemin etüt raporunda öngörülen 9 kat yerine 12 kat inşa edilmesi nedeniyle oluşacak ek yük ve gerilme artışlarının değerlendirilmesi için yapı sahibinden ilave çalışmaların istenmesi gerektiği ancak idarece bu çalışmaların yapılmadığı tespit edildi. Ayrıca, binanın projelendirme, yapım ve bitim aşamalarında 1975 Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik esaslarına yeterince uyulmadığı, belediyedeki proje kontrolünden sorumlu yetkililerin asli, yapı kontrol birimi yetkililerinin ise tali kusurlu olduğu bildirildi.

VALİ ŞEREFOĞLU, DİŞÇEKEN VE GÜNER'E SORUŞTURMA İZNİ VERDİ

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Palmiye Sitesi ile ilgili olarak, Kahramanmaraş Belediyesi eski İmar İşleri Müdür Yardımcısı Zeynel Abidin Şerefoğlu, eski mimarlar Mehmet Dişçeken ve Hacı Mehmet Güner'in, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 28. maddesi uyarınca denetim ve gözetim görevlerini yerine getirmedikleri, görev ve sorumluluklarına aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle ihmal ve sorumluluklarının bulunduğu gerekçesiyle haklarında soruşturma izni verilmesine hükmetti. Yapı ruhsatının proje kontrolünden sorumlu eski inşaat mühendisi Ali Özcan Kurt'un ise tali kusurlu olduğu tespit edildi; ancak Kurt'un, Palmiye Sitesi'nin müteahhidi Ali Babaoğlu'nun inşa ettiği Seda Apartmanı'nda 6 Şubat 2023 tarihinde hayatını kaybettiği için hakkında soruşturma izni verilmemesi gerektiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre 3 kamu görevlisi soruşturma izni verilmesi kararına karşı itiraz etti.

"KAMU PERSONELLERİ MÜTEAHHİTLERLE CİNAYETE İŞTİRAK ETMİŞTİR"

Palmiye Sitesi'nde ailesini kaybeden İrem Türkmener Karslı, süreci şöyle değerlendirdi: