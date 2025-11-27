Valilikten sağanak uyarısı

Balıkesir Valiliği, cuma ve cumartesi günleri etkisini göstereceği düşünülen sağanak yağmur ve fırtına için yurttaşlara uyarıda bulundu. Valilik 4 ilçe için dikkat edilmesi uyarısı yaptı.

Valiliğin yaptığı açıklamada sağanak yağışın etki göstermesi beklenen Edremit, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçelerinde yaşayan yurttaşların dikkat etmesi uyarısında bulunuldu.

Valiliğin tam açıklaması şu şekilde:

"28.11.2025 Cuma günü beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden itibaren etkisini arttırarak Edremit Körfezi'nde (Edremit, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık) kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların, 29.11.2025 Cumartesi günü öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Oluşması muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."