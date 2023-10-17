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Valilikten Sakarya’nın sahil kesimleri için fırtına uyarısı

Ajans Haberleri
  • 17.10.2023 13:49
  • Giriş: 17.10.2023 13:49
  • Güncelleme: 17.10.2023 13:49
Kaynak: İHA
Valilikten Sakarya’nın sahil kesimleri için fırtına uyarısı

Sakarya Valiliği, şehirde yarın sabah saatlerinden itibaren beklenen şiddetli rüzgar ve fırtınaya karşı uyarılarda bulundu.

Sakarya Valiliği, meteorolojik verilere göre 18 Ekim Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı uyardı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İlimizin sahil kesimlerinde (Karasu, Kaynarca, Kocaali) yarın sabah saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar (fırtına) beklenmektedir. Olumsuz hava koşullarında yaşanabilecek durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. 

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