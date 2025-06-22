Valilikten sıcak uyarısı

DÜZCE(İHA) – Düzce Valiliği, sıcaklığın artacağı bu nedenle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlı ve çocukların belirlenen saatlerde açık alanlarla bulunmaları yönünde uyarı yaptı.

Düzce Valiliği hava sıcaklığının artacağını bildirdi. Yapılan uyarıda "Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yapılan son değerlendirmelerine göre ülkemiz genelinde halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının 24 Haziran 2025 Salı gününden itibaren artarak başka batı kesimlerde olmak üzere ülke genelinde mevsim normallerinin 6 ile 9 derece üzerine çıkacağı tahmin edilmektedir. Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek hava sıcaklıkları nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11:00 ile 16:00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Hava sıcaklığının 24 Haziran saat 11:00 ile 29 Haziran saat 16:00 saatleri arasında etkili olması bekleniyor" denildi.