Valilikten yağış uyarısı

Erzurum Valiliği pazartesi günü beklenen kuvvetli karla karışık yağmur ve kar için yurttaşları uyardı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan değerlendirmelere göre; 27.11.2023 Pazartesi günü beklenen yağışların, Erzurum ve çevresinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Sel, ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı ile kuvvetli güney yönlü rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”