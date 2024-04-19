Valinin doğaya saldığı kartal alandakilere saldırdı

Sinop’ta tedavisinin ardından Vali Mustafa Özarslan tarafından doğayı salınan kartal, 2 kişiye saldırdı.

Sinop’ta yaralı halde bulunan ve Sarıkum Yaban Hayatı Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alınan yılan kartalı tedavisinin andından Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan tarafından yeniden doğaya salındı.

Özgürlüğe kanat çırpan yılan kartalı doğaya bırakıldığı an önce çevrede Sinop Valiliği Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hakan Şimşek’e, ardından genç kadının üzerine saldırdı.

Kadın panikle kaçarken çanta ile kendisini korumaya çalıştı. Kartal daha sonra ormana doğru kanat çırptı.