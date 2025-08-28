Vali’nin Erdoğan telaşı

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ocak 2025’te AKP’nin Kayseri 8’inci Olağan İl Kongresi için Kayseri’ye gitti.

Erdoğan Kayseri programında, havalimanının yeni terminal binası mütemmimleri ile apron projesi açılışına da katılırken Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’i de telaş sardı.

Kayseri Valiliği, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 Ocak 2025 tarihinde ilimize yapması planlanan ziyareti sebebiyle valilik makamının detaylı temizliğinin yaptırılması işi” açıklamasıyla 13 bin 200 TL’lik bir harcamaya imza attı.