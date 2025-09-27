Valinin hesabında 98 milyon TL açık
Haber Merkezi
Kırklareli’ne bağlı İğneada’da yaşanan sel felaketinde Sisli Vadi isimli bungalov evlerinde tatil yapan altı kişinin ölümüne ilişkin dosya kapsamında rapor hazırlandı.
T24’ün haberine göre İçişleri Bakanlığı’nın görevlendirdiği mühettişlerin hazırladığı raporda, ruhsatsız turistik tesislere göz yuman eski Kırklareli Valisi Osman Bilgin’in, mülk sahiplerinden rüşvet aldığı ifade edildi. Bilgin’in mal varlığında 98 milyon TL’lik açıklanamayan fark tespit edildi.