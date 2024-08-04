Valinin HES’ini kaç karar durdurur?

İki kez iptal edilmesine rağmen 3 kez ÇED onayı verilen Artvin’in eski valisinin HES projesine karşı açılan dava sürüyor. Bölgede yarın bilirkişi keşfi yapılacak.

Gökay BAŞCAN

İki kez mahkeme tarafından iptal edilmesine rağmen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından defalarca çevresel etki değerlendirme (ÇED) onayı verilen Hanlı HES projesine karşı direniş sürüyor.

Bölge halkının üçüncü kez açtığı dava kapsamında yarın bölgede bilirkişi keşfi yapılacak.

Bölgede valilik ve kaymakamlık yapan Selahattin Akyurt, Artvin’in Şavşat ilçesi Hanlı Deresi üzerinde faaliyete geçirdiği daha sonra akrabasına devrettiği HES projesinde ısrarını sürdürüyor.

İlk olarak 2018 yılında Akyurt Enerji Üretim A.Ş. isimli şirkete ÇED olumlu kararı verildi. Bölge halkının açtığı dava sonucu mahkeme, bölgede ağaç katliamına neden olan projeye ilişkin ÇED olumlu kararını iptal etmişti. Danıştay ise Rize İdari Mahkemesi’nin kararını onadı. Projesi iptal edilen şirket yeniden başvuru yaptı. Bakanlık bu kez ÇED’en muaf tutarak ÇED gerekli değildir kararı verdi. Bölge halkı yeniden itiraz etti ancak mahkeme bu kez davayı reddetti. İstinafa taşınan projeye ilişkin son kararı Danıştay 6. Dairesi verdi. Alt mahkemenin kararını bozan Danıştay, projeye son noktayı koydu.

YURTTAŞLAR TOPLANTIYA İZİN VERMEDİ

Şirket mahkeme kararlarına aldırış etmedi, üçüncü kez başvuru yaptı. Üçüncü kez başlatılan ÇED süreci kapsamında geçen yıl mayıs ayında yapılmak istenen halkın bilgilendirme toplantısına bölge halkının tepkisi damga vurdu. Tepkilerin sonucunda toplantı yapılamadı.

HUKUKSUZLUĞUN TÜRLÜ TONLARI

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yapılamayan toplantıya, tüm bilirkişi raporlarına, idari mahkeme ve Danıştay kararlarına rağmen yeniden ÇED olumlu kararı verdi. Bu süreçte bölgenin yaşam kaynağı Hanlı Deresi kurudu. Derenini kuruduğunu, bölgedeki suyun şirket tarafından el konulduğunu belirten bölge halkı tekrar kararı yargıya taşıdı. Rize 1. İdari Mahkemesi’nde görülen davada bilirkişi raporu hazırlanmasına karar verdi. Heyet yarın bölgede incelemelerde bulunacak.

Keşif öncesi BirGün’e konuşan davanın avukatı Halis Yıldırım, “En başından bu yana hukuksuzluğun türlü tonlarıyla karşılaştığımız dava süreçlerinde, ucube 2009/7 genelgesiyle sözde bir iki değişiklik yapılmış gibi göstererek kazanılmış ve kesinleşmiş davaları tekrarlatmakta ve hukuk devleti kavramının hukuk güvenliği ilkesini bertaraf etmektedir. Ayrıca AYM, Cerattepe Altın Madeni davasında bu genelgeye dayanarak işlem yapılamayacağının altını çizmiştir” dedi. Yıldırım şöyle konuştu: Yoksul bölge halkının kadim su haklarına yargıyı da kullanarak çökmek isteyen, hukuktan, yargıdan ve halkın en önemli dayanağı olan yargısal denetimi etkisiz kılma gücünü ve üstünlüğünü kendinde gören, şirketlere karşı halk da tüm canlıların yaşam hakkının temeli olan sularına inatla ve kararlılıkla sahip çıkarak mücadelesini yükseltiyor. 05 Ağustos’ta keşif esnasında tüm Şavşat’ın birlik ve dayanışma içinde keşfe katılmasını bekliyoruz.”