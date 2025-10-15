'Valiye şemsiye var, gazilere yok' haberini yapmıştı: İHA muhabiri Sebahattin Yum gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı (İHA) Iğdır muhabiri Sebahattin Yum, yaptığı bir haber gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alınan muhabir Sebahattin Yum'un, geçtiğimiz günlerde Iğdır'da düzenlenen gaziler günü etkinliğinde yaptığı "Valiye şemsiye var, gazilere yok" haberi gündem olmuştu.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Yum haberinde şu ifadeler yer almıştı:

''Iğdır'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla 100. Yıl Halk Kütüphanesi önünde çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Tören sırasında etkili olan yağış nedeniyle Iğdır Valisi Ercan Turan şemsiye ile alana çıktı. Ancak Şehit Aileleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ahmet Akdeniz ile Türkiye Harp Malulü, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Orhan Severli başta olmak üzere gaziler yağmur altında kaldı. Basın mensuplarının görüntü aldığı fark edilince alandaki şemsiyelerin toplatılması dikkat çekti.''