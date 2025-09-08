Valiyi eleştirdi, maaşını kestiler

Adıyaman’ın merkez ilçesinde bulunan konteyner alanında yaşayan engelli depremzede Ali Geçer, iş talep ettiği Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar’ın olumuz yanıtına "Bu engelli maaşıyla bir ay siz geçinin geçinebiliyorsanız" dediği için maaşının kesildiğini söyledi.

Ali Geçer, sağ akciğerinin 3’te 2’sinin çalışmadığını ve kronik pek çok hastalığının bulunduğunu kaydetti. Geçer, depremden önce ziyaret ederek iş istediği Adıyaman eski Valisi Mahmut Çuhadar ve valilik çalışanlarının kendisine, "Sen sağlamsın" dediğini aktardı.

Geçer, "Ben dışarıdan sağlam gözükebilirim. Bir engel durumum gözükmüyor, ama içeriden hastalıklarım var. Bir engelli maaşımla 4 tane çocuğa bakıyorum. Onlara ‘Siz bir ay bu maaşımla geçinebilirseniz ben de idare edeceğim’ dedim. Bu lafımdan sonra benim engelli maaşım kesildi" diye konuştu.

Geçer, engelli raporlarının bulunmasına rağmen maaşının ödenmediğini söyledi. DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, "Bu zorbalığı telafi edin" dedi.