Valiz ve çanta gaspına 2 tutuklama

Samsun’da bir kadının valizini ve çantasını gasp ettikleri iddia edilen 2 kişi polisin takibi sonucu yakalandı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi’nde Yabancılar Pazarı yanında gece saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İ.K. adlı kadının valizi ve çantasını alan kimliği belirsiz 2 kişi olay yerinden kaçtılar.

İ.K. adlı kadın 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp yardım istedi. Olay yerine polis sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, gasp olayıyla ilgili K.U. ve S.D.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Samsun Adliyesine sevk edilen K.U. ve S.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.