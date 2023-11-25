Valizden 12 kilo 150 gram kokain çıktı

Hatay’ın Antakya ilçesinde polis tarafından bir evde yapılan aramada valiz içerisinde 12 kilo 150 gram kokain ele geçirildi.



Hatay Emniyet Müdürlüğü; uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Antakya’da Ş.O.’nun bulunduğu araçta ve ikamette arama yapıldı. Yapılan aramalarda valiz içerisinde saklanmış halde 12 kilo 150 gram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Ş.O. hakkında TCK 188. maddeden işlem yapılırken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.