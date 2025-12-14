Vampir düzenini birlikte yenelim

Çağdaş Oğul ARI

SOL Parti’nin aralık ayı boyunca gerçekleştireceği emek yürüyüşlerinin ilki dün “Halk için bütçe, demokratik Türkiye” sloganıyla Mersin’de gerçekleşti.

SOL Parti Mersin İl Örgütü’nün çağrısıyla Yenişehir ilçesi Güvenevler Parkı’nda buluşan yurttaşlar Alanya Sokağı’nda “Sermayeye değil, emekçiye bütçe”, “Söz yetki karar iktidar halka” sloganları ile yürüyüş gerçekleştirdi.

Burada gerçekleşen basın açıklamasını SOL Parti Yenişehir İlçe Sözcüsü Tuğçe Mutluay Öztürk okudu. “İşçinin, emekçinin, köylünün, emeklinin, gencin kanını emen bu vampir düzenine hayır" diyen Öztürk, "Ekmek, adalet ve insanca yaşam için sokaklardayız" ifadelerini kullandı. Öztürk’ün okuduğu açıklamada, "23 yıllık AKP iktidarı ve 10 yıllık Cumhur İttifakı, sekiz yıllık tek adam rejimi ülkemizi koca bir bataklığa sürüklüyor. Bir yandan antidemokratik uygulamalar, diğer yandan tüm muhalifleri susturma ve tutuklayarak baskı altına alma politikaları ve nihayetinde emekçiye, emekliye düşman ekonomik politikalar" denildi.

HALK SOYGUN DÜZENİNE SON VERECEK

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Türkiye’de bir soygun düzeni kuruldu! Zenginler daha da zenginleşsin diye milyonlarca insan yoksulluğa itiliyor. Nas, faiz tartışmaları, IMF patentli Şimşek programı derken tarihin en büyük servet transferi gerçekleştirildi. Ülkenin yüzde 20’si servetin yüzde 80’ine hükmediyor; halk açlıkla boğuşuyor. Fabrikalar, işyerleri işçi mezarlığına döndü. MESEM adı altında çocukların bedenleri bile sömürüye sürülüyor. İşçinin, emekçinin, köylünün, emeklinin, gencin kanını emen vampir bir düzen kurulmuş durumda. Bu soygun düzenini emeğin isyanını büyüterek, isyanlarımızı birleştirerek yeneceğiz! Karanlıktan çıkış, bir avuç sömürücünün hizmetindeki tek adam rejimine son vermekten geçiyor. Bu rejim sermayenin, tarikatların, mafyaların rejimidir."

EMEĞİN TÜRKİYE’SİNİ BERABER KURALIM

Eşitsizliğe, adaletsizliğe karşı; ekmek, adalet ve insanca yaşam için birlikte mücadele etmeye çağrı yapılan açıklamada "Emeğin Türkiye’sini birlikte kuralım" denilerek talepler şöyle sıralandı:

"• Kaynakların sermayeye değil; halka, kadınlara, gençlere, çocuklara ve toplumsal ihtiyaçlara ayrıldığı emekçinin söz ve karar sahibi olduğu bir ülkeyi hep birlikte kuralım.

• Servet Vergisi olsun, dolaylı vergilerle emekçilerin cebine el uzatan bu düzene son verelim.

• Ülkenin kaynakları eğitime, sağlığa, istihdama aktarılmalıdır. Eğitim, sağlık, yaşlı ve çocuk bakımı gibi temel hizmetler eşit, nitelikli ve parasız olmalıdır.

• Güvencesiz kölece çalışma, iş cinayetleri, MESEM sömürüsü ve çocuk işçiliği son bulmalıdır. Örgütlenmenin önündeki tüm engeller kaldırılmalı, grev yasakları sona erdirilmelidir.

• Herkes için insanca yaşanabilir gelir bir hak olarak güvence altına alınmalı, asgari ücret insanca yaşanabilir ücret olarak belirlenmelidir.

• Elektrik, su, doğalgaz ve internet zamları sınırlandırılmalı; kiralar denetim altına alınmalı; temel gıdada KDV %1’i geçmemelidir.

• Geliri olmayan herkese asgari ücretin yarısı kadar yurttaşlık hakkı geliri verilmelidir. Hiç kimse yoksulluğa ve çaresizliğe mahkûm bırakılmamalıdır."