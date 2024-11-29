Van Bahçesaray Belediyesi’ne kayyum atandı

Van'ın Bahçesaray Belediye Eş Başkanı Ayvaz Hazır’a "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" iddiasıyla 3 yıl 11 ay hapis cezası verilmesinin ardından belediyeye kayyum atandı.

İşleri Bakanlığı Van Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır’ın görevden alınarak yerine Bahçesaray Kaymakamı Harun Arslanargun’un görevlendirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Bahçesaray (Van) Belediye Başkanı Ayvaz Hazır'ın Van 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/196 esas sayılı dosyası kapsamında PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmamak ile birlikte terör örgütü adına suç işlemek suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası alması ve Van 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2023/130 esas sayılı dosyası kapsamında PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçundan soruşturmasının devam etmesi nedeniyle, Ayvaz Hazır'ın Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Bahçesaray Kaymakamı Harun Arslanargun, Van Valiliğince Bahçesaray Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir” ifadeleri kullanıldı.