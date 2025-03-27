Van-Bahçesaray kara yolu, 5 ay sonra ulaşıma açıldı

VAN'da çığ riski nedeniyle 5 aydır kapalı tutulan Van-Bahçesaray kara yolu, bir haftalık çalışma sonrası ulaşıma açıldı.

Van'da 4-5 Şubat 2020'de meydana gelen çığ facialarında 42 kişinin yaşamını yitirdiği, 84 kişinin de yaralı kurtarıldığı Van-Bahçesaray kara yolu, önceki yıllarda olduğu gibi geçen yıl da kasım ayında çığ riski nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Bu süreçte yolun bazı noktalarına çığ düşerken, 5 ay kapalı kalan kara yolunun açılması için Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğü'nce çalışma başlatıldı. Havaların ısınması ile harekete geçen ekipler, bir haftalık çalışmanın ardından Van-Bahçesaray kara yolunu ulaşıma açtı. Aylardır bölgeye gelemeyenler dün yolun açılmasıyla araçlarıyla geçiş yaptı. (DHA)

HABER: Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)-