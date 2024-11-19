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Van-Bahçesaray kara yolu ulaşıma açıldı

Yoğun kar ve sis nedeniyle kapatılan Van-Bahçesaray kara yolu ulaşıma açıldı.

Güncel
  • 19.11.2024 13:16
  • Giriş: 19.11.2024 13:16
  • Güncelleme: 19.11.2024 13:21
Kaynak: AA
Van-Bahçesaray kara yolu ulaşıma açıldı
Fotoğraf: AA

Van'da yoğun kar ve sis nedeniyle dün akşam saatlerinde kapatılan Van-Bahçesaray kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

Kent merkezinde etkili olan sağanak yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Bahçesaray ilçesi ile ulaşımın sağlandığı kara yolundaki 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi kar yağışıyla beyaza büründü.

Yoğun kar ve sisin etkili olduğu yol, görüş mesafesinin azalması ve olumsuz hava koşulları nedeniyle dün akşam (18 Kasım) tedbir amaçlı geçişlere kapatıldı.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yürütülen karla mücadele çalışmalarının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

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