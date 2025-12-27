Giriş / Abone Ol
Van-Bahçesaray kara yolu ulaşıma kapatıldı

Van'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle tedbir amacıyla Bahçesaray kara yolu ulaşıma kapatıldı. İlçeye ulaşım, Bitlis'in Hizan ilçesi üzerindeki alternatif yoldan sağlanıyor.

  27.12.2025
  • Giriş: 27.12.2025 10:38
  • Güncelleme: 27.12.2025 10:59
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Kar ve tipinin etkili olduğu Van-Bahçesaray kara yolu, tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı.

Bahçesaray Kaymakamlığı'nın sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, yoğun kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesi tehlike oluşturacak şekilde azaldı.

Karayolları ekiplerince, Van-Bahçesaray kara yolu, Yukarı Narlıca Mahallesi'nde geçici olarak çift yönlü trafiğe kapatıldı.

İlçeye ulaşım, Bitlis'in Hizan ilçesi üzerindeki alternatif yoldan sağlanıyor.

