Van-Bahçesaray kara yolu ulaşıma kapatıldı
Van'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle tedbir amacıyla Bahçesaray kara yolu ulaşıma kapatıldı. İlçeye ulaşım, Bitlis'in Hizan ilçesi üzerindeki alternatif yoldan sağlanıyor.
Kaynak: AA
Kar ve tipinin etkili olduğu Van-Bahçesaray kara yolu, tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı.
Bahçesaray Kaymakamlığı'nın sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, yoğun kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesi tehlike oluşturacak şekilde azaldı.
Karayolları ekiplerince, Van-Bahçesaray kara yolu, Yukarı Narlıca Mahallesi'nde geçici olarak çift yönlü trafiğe kapatıldı.
İlçeye ulaşım, Bitlis'in Hizan ilçesi üzerindeki alternatif yoldan sağlanıyor.