Van-Bahçesaray kara yolunun açılması için çalışma başlatıldı
Kaynak: AA
Van'da etkili olan kar yağışının ardından yaklaşık 1,5 ay önce geçişlere kapatılan Van-Bahçesaray kara yolunun açılması için çalışma başlatıldı.
Kentte 4 ve 5 Şubat 2020'de meydana gelen çığlar nedeniyle 42 kişinin hayatını kaybettiği Bahçesaray kara yolu, yoğun kar ve çığ riski nedeniyle yaklaşık 1,5 ay önce kapatıldı.
Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, hava koşullarının elverişli hale gelmesiyle yol açma çalışmalarına başladı.
Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi'nde 4 iş makinesiyle çalışan ekipler, zorlu coğrafyada yolu açmak için çaba gösteriyor.
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