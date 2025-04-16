Van - Başkale'de evlerin çatılarında buz sarkıtları oluştu

VAN'ın Başkale ilçesinde kar yağışı sonrası geceleri hava sıcaklığı eksi 5 dereceye kadar düştü, bina ve tek katlı evlerin çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu.

Türkiye'de 2 bin 400 rakımıyla en yüksek yerleşim yerlerinden olan Van'ın Başkale ilçesine, 2 gün önce kar yağdı. Yağış sonrası ilçede etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle hava sıcaklığı geceleri sıfırın altında 5 dereceye kadar düştü. Soğuk havada bina ve tek katlı evlerin çatılarında buz sarkıtlarının oluştuğu görüldü.

Haber: Harun AKSU/BAŞKALE,(Van), (DHA)