Van - Besicilerin kar altında zorlu mesaisi

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde besiciler, kar altında kalan dağlarda küçükbaş hayvanlarını otlatmayı sürdürüyor.

Bahçesaray'da dün etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde yaşamı olumsuz etkiledi. Kar yağışı sonrası ilçeye bağlı Çatbayır Mahallesi'nde kar kalınlığı, 5 santimetreye kadar ulaştı. Zorlu kış şartlarına karşın hayvancılıkla uğraşan besiciler, sürülerini karlı bölgelerde otlatmayı sürdürüyor. Besiciler, her mevsim olduğu gibi kış aylarında da zor şartlarda hayvanlarına baktıklarını söyledi.

Haber: Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)