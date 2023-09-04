Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta okullarda uyum eğitimi başladı
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Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'taki anaokulu, ilkokul 1 ve lise 9'uncu sınıflarda uyum eğitimi başladı.
Van'da uyum eğitimi programı kapsamında velileriyle okula gelen öğrenciler, öğretmenler tarafından yapılan bilgilendirmelerin ardından sınıflara alındı.
Edremit ilçesindeki Eminpaşa İlk ve Ortaokulu'na gelen öğrenciler, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla tanışmanın heyecanını yaşadı.
Bitlis, Muş ve Hakkari'de de velileriyle okula gelen öğrenciler, okullardaki ilk günün heyecanını yaşadı.
Düzenlenen törenlerin ardından sınıflara alınan öğrenciler, öğretmen ve öğrencileriyle tanıştı.