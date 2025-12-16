Van, Bitlis ve Muş'ta kar etkili oldu: 90 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Van, Bitlis ve Muş'ta kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Van Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kar nedeniyle Başkale, Bahçesaray, Çatak, Edremit, İpekyolu, Gevaş ilçelerinde 90 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi, Fen İşleri Dairesi ile Park ve Bahçeler Dairesi başkanlıkları koordinesinde 240 araç ve 600 personelle karla mücadele çalışması başlatıldı.

Ekipler, kaldırım ve sokakları temizledi, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri ise yağışın etkili olduğu Van-Hakkari kara yolu Kurubaş Geçidi'nde karla mücadele çalışması yürüttü.

Kar kalınlığının 20 santimetreyi geçtiği merkeze bağlı Edremit ilçesinde de tek katlı evler, araçlar ve ağaçlar karla kaplandı.

Güne karla uyanan vatandaşlar, iş yerlerinin önünde ve araçların üzerinde biriken karı temizledi.

Erciş ilçesinde kar yağışı sonrası ağaçlar ve Van Gölü sahili beyaza büründü, Bahçesaray ilçesinde ise besiciler kar örtüsü üzerinde hayvanlarını besledi.

BİTLİS VE MUŞ

Bitlis il merkezi ve Hizan ilçesinde soğuk hava, yerini kara bıraktı. Kar yağışıyla yerleşim yerleri ve yüksek kesimler beyaza büründü.

Ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için belediye ve karayolları ekipleri hazır bekletildi. Muş'un Malazgirt ilçesinde de vatandaşlar güne karla uyandı. Belediye ekiplerinin kaldırım ve sokakları temizlediği ilçede kar yağışı etkisini sürdürüyor.