Van Bronckhorst'a Asya'dan talip çıktı

Liverpool’un yardımcı antrenörü Giovanni van Bronckhorst’un, Endonezya Milli Takımı teknik direktörlüğü için adaylardan biri olduğu öğrenildi.

Football Insider’ın haberine göre, Endonezya Futbol Federasyonu (PSSI), 2026 Dünya Kupası’na katılamamanın ardından geçen ay görevine son verilen Patrick Kluivert’ın yerine yeni bir teknik direktör arayışını sürdürüyor.

Endonezya futbolu, özellikle son yıllarda milli takıma katılan Hollanda doğumlu oyuncuların sayısının artmasıyla Hollanda ile yakın bağlarını koruyor.

Yaz döneminde Arne Slot’un ekibine katılan Van Bronckhorst, Rangers ve Beşiktaş’taki teknik direktörlük döneminin ardından Liverpool’da yardımcı antrenör olarak görev yapmaya başlamıştı. Van Bronckhorst, Ajax’a giden John Heitinga’nın yerine ekibe dahil olmuştu. Ancak Heitinga, Ajax’ın sezona kötü başlaması sonrası kısa süre önce görevden alınmıştı.

LIVERPOOL’DA AYRILIK KAPIDA

2026 Dünya Kupası Asya Elemeleri’nde dördüncü turuna kadar yükselmesine rağmen Endonezya, Suudi Arabistan ve Irak karşısında aldığı ağır yenilgilerle hayal kırıklığına uğradı ve turnuvaya veda etti.

Bu gelişmelerin ardından PSSI, gözünü bir sonraki büyük turnuva olan 2027 Asya Kupası’na çevirmiş durumda. Federasyon, bu turnuvayı yeni bir başlangıç ve telafi fırsatı olarak görüyor.

Van Bronckhorst, geçen sezonun başında Beşiktaş'ta görev almış, siyah-beyazlı ekiple yalnızca 20 maça çıkabilmişti.