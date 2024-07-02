Van Bronckhorst ve Samet Aybaba, siyah-beyazlı milli futbolcuları görüntülü aradı

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ile Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, siyah-beyazlı milli futbolcular Cenk Tosun, Mert Günok ve Semih Kılıçsoy’u görüntülü arayarak Avusturya karşısında başarılar diledi.

A Milli Futbol Takımı, Almanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda bu akşam TSİ 22.00’da Avusturya ile karşı karşıya gelecek.

Müsabaka öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ile Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba da milli takım kadrosunda yer alan Beşiktaşlı futbolcular Cenk Tosun, Mert Günok ve Semih Kılıçsoy’u görüntülü arayarak Avusturya maçında başarılar diledi.