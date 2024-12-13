Van Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, Doğan ve Okay'ın gözaltına alınmasına tepki

Van Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı Meclis Toplantısı, Van Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Neslihan Şedal başkanlığında gerçekleşti.

Gündem maddelerine geçmeden önce konuşan Eşbaşkan Neslihan Şedal, sabah saatlerinde yapılan İstanbul merkezli aralarında Van Kent Konseyi eşbaşkanı Fikret Doğan’ın da olduğu siyasi operasyonu kınadı.

Gözaltına alınan Kent Konseyi eşbaşkanı Fikret Doğan ve DBP Van eski İl eşbaşkanı Harun Okay’ın ömrünü demokratik siyasetin bu kentte hayat bulması, bu toplumun hepimiz için daha özgür ve adil olabilmesi için adadığını dile getiren Şedal, "Uzun bir dönemdir birlikte emek verdiğimiz, demokratik siyaset çizgisinden yürüdüğümüz Kent Konseyi eşbaşkanı Fikret Doğan, DBP Van eski İl eşbaşkanı Harun Okay’ın bu sabah gözaltına alındığını duyduk. Bu toplumun hepimiz için daha özgür ve adil olabilmesi için ömrünü bu mücadeleye adamış arkadaşlarımızdır. Sadece bu iki arkadaşlarımız değil, İstanbul merkezli birçok arkadaşımız gözaltına alınmış. Bizler bu ülkenin halklarının barış içinde ve eşit koşulda yaşayabilmesi için mücadele eden bir halkız ve bu arkadaşlarımız da mücadelelerini bu fikriyatla devam etmektedirler. Bizler burada arkadaşlarımızın mücadelelerini selamlıyoruz. Bu siyasi operasyonları da kınıyoruz" dedi.

Daha sonra söz alan DEM Parti Grup Sözcüsü Dılgeş Aslan, basın emekçilerinin yaşadığı zorluk ve hayatını özgür basın uğrunda kaybeden basın emekçileri için "Orhan Karaağar Basın Şehitleri Anıtı" yapılması için önerge verdi. Önerge, oy çokluğuyla kabul edilerek, ilgili daire başkanlığının bu konuda çalışması için karar alındı.

Bazı gündem maddelerinin ve komisyon raporlarının görüşüldüğü Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı Meclis toplantısı sona erdi.